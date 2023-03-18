Adana'da fahiş kira artışına gözaltı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinin kirasını 800 liradan 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2023 14:10, Son Güncelleme : 18 Mart 2023 14:20
İsmetpaşa Mahallesi'nde 4 yıl önce Aynur K, Emin Ç'nin evini kiraladı. Emin Ç, kira bedelini bu yıl 800 liradan 5 bin liraya yükseltmek istedi.
Aynur K, ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşamayınca durumu polise bildirdi.
Ekipler, şikayet üzerine ev sahibi Emin Ç'yi gözaltına aldı.