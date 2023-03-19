Urfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin: Hiçbir sorumluluğumuz yok

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Adıyaman ve Urfa'da yaşanan sellerle ilgili konuştu. 16 kişinin selde öldüğü kentin belediye başkanı, hiç sorumluluğu olmadığını söyledi.

Katıldığı bir yayında "Belediye olarak herhangi bir sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Beyazgül, "Kesinlikle hiçbir sorumluluğumuz yok. Bilakis dönemimde buna ilişkin çok güzel işler yapıldı" dedi.

Su basması nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği kentteki Abide Kavşağı ile ilgili konuşan Beyazgül, "Abide Kavşağı 2012 yılında... Çıksın birisi göstersin 'sizin zamanınızda yapıldı' diye. Bunlar bizim dönemimize ait konular değil. O dönemin belediye başkanının çıkıp cevap vermesi lazım. O zaman belediye başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ydı. Kendisi bu konuyu o kadar iyi bilmesine rağmen nasıl bana suçu atabiliyor. Benimle nasıl bağlantı kurabiliyor. Kendisinin bilgisi dahilinde yapılmış bizimle ne alakası var. Nasıl böyle iftiralar atılabiliyor. 2012 yılında sesiniz çıkmadı bugün kalkıyorsunuz suçu bize bırakıyorsunuz. Ben mühendis değilim, teknik arkadaşlar inceleme yaparlar neler yanlış yapılmış ne gibi hatalar var tespit edilir" ifadelerini kullandı.

Beyazgül geçtiğimiz günlerde selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunurken afetzedelerin protestosu ile karşılaşmıştı.

ABİDE KAVŞAĞI NE ZAMAN AÇILDI?

Abide Köprülü Kavşağı üst yollardaki köprülü kavşak ve altgeçitten oluşuyor. Üst yollar ve altgeçit farklı zamanlarda kullanıma açılmıştı.

Abide Kavşağı'nın üst yolları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Aralık 2022'de yapılmıştı. Törene, Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve sanatçı İbrahim Tatlıses de katılmıştı.

Teyit.org'un incelemesine göre, tartışmaların odağındaki altgeçidin yapım işi ise yaklaşık on yıl önce, 2012 yılında ihale edilmişti. Su basan altgeçit işini de içeren yapım ihalesini Miraç-Yol ve Necdet Şeli iş ortaklığı üstlenmişti. Altgeçidin açılışını ise Aralık 2012'de yine Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı