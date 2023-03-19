Fenerbahçe'de Jorge Jesus kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçının ikinci yarısında kırmızı kart gördü. Jesus, 27. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde takımının başında yer alamayacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Mart 2023 21:00, Son Güncelleme : 19 Mart 2023 21:01
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçının 68. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a yoğun itirazı sonrası kırmızı kart gördü.
Portekizli çalıştırıcı, milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş derbisinde takımının başında olmayacak.Fenerbahçe'den devre arası açıklama: