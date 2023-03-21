AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

2017 yılında Sakarya Tarım İl Müdürlüğünde yaşanan olayda, bir müdür hakkında zimmet iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve soruşturma raporuna binaen müdür Erzurum'a atanmıştır. Müdür hakkında başka bir soruşturmada ise Sakarya ili Ferizli ilçesi dışında bir yerde görevlendirilebileceği belirtilmiştir. Müdür vekili, Erzurum'a yapılan atamanın eşi Sakarya'da çalıştığı için aile birliğini bozduğu iddiasıyla dava açmış ancak hem idare mahkemesi hem de bölge idare mahkemesi aleyhine karar vermiştir.

Anayasa mahkemesi ise yaptığı incelemede, iki ayrı soruşturma raporu bulunduğuna dikkat çekerek, eşi Sakarya'da çalıştığı gerekçesiyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

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