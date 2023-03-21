Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı İsmail Yaşa Kütahya'dan milletvekili aday adayı oldu

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nda basın açıklaması gerçekleştiren Yaşa: "Ülkemiz böyle bir sürecin içerisinden geçerken bizler bu yaşananlar karşısında seyirci kalamazdık. Bundan dolayı üstümüze düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmek hem Kütahya'mıza hem de ülkemize hizmet etmek için 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti Kütahya Milletvekili Aday Adayı olduğumu siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Millete Hizmetkar Olmaya Karar Verdik

Basın toplantısında "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna dikkat çekerek Türkiye'nin kalkınmasının devam etmesine dikkat çeken Yaşa: "Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan bu tarihi mücadelede biz de elimizden gelen tüm gayreti göstermeye, ter dökmeye ve necip millete hizmetkar olmaya karar vermiş bulunmaktayız." dedi.

Merhum Menderes Kütahya'nın İnsanına Güvenmişti,Sözlerine tarihi hatırlatmalarla devam eden İsmail Yaşa, siyasi tarihimizde Kütahya'nın ayrı bir yere ve öneme sahip olduğunu belirterek, Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 1946 seçimlerinde Kütahya'dan milletvekili seçilmesini hatırlatan Yaşa: "14 Mayıs 1950 seçimlerinde "Yeter Söz Milletindir" diyen merhum Başbakanımız Adnan Menderes bu zaferin taşlarını 1946 seçimlerinde Kütahya Milletvekili seçilerek döşemişti. dedi.

1950'den bugüne vesayet odakları ile mücadele edildiğini hatırlatan Yaşa, milletin kimliği ve değerleri ile çatışmayı şiar edinen zihniyet ile mücadelenin bitmediğine, milletimizin bu zihniyete sandıkta en güzel cevabı verdiğini söyledi.

Kütahyalılara Güvenim Sonsuz

İsmail Yaşa; Kütahya halkına güvenerek yola çıktığını belirtti. "Kütahya'mızın gençleri olmak üzere tüm Kütahyalılara güvenim sonsuzdur. Çünkü Kütahya'nın insanı bizi tanıyor, biz de Kütahya'nın insanını tanıyoruz." diyen Yaşa; Kütahya'nın gençlerine seslenerek sorunlarını, taleplerini ağabeyleri olarak en iyi şekilde bildiğini ve bu talepleri de hep birlikte gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kütahya İçin Hemen Şimdi

Sözlerini tamamlarken Yaşa Kütahya için hemen şimdi diyerek ayağa kalkma, gayret etme, çalışma ve ter dökme zamanı olduğunu söyleyip Necip Fazıl Kısakürek'in dizeleri ile sözlerine son verdi.

İsmail Yaşa Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili "galiba" polemiğine de gönderme yaparak: "Birilerinin "galiba" diyerek şairliğinden şüphe ettiği ama Türk milletinin manevi duygularının tercümanı olarak milyonların üstadı olan Necip Fazıl." ifadelerini kullandı.

İsmail Yaşa Kimdir?

1979 yılında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Burhan Köyü'nde doğdu. İlk öğretimini Burhan Köyü'nde, orta ve lise eğitimini ise Tavşanlı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

2000 yılında, İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

'Yerel Yönetimlerde Dengeli Ölçüm Kartı ile Performans Ölçümü' konulu yüksek lisans teziyle Dumlupınar Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı'nda Yönetim Organizasyon üzerine yüksek lisansını tamamladı. Bu tezi, ulusal ve uluslararası alanlarda makale olarak da yayımlandı.

2003 yılında Kütahya Belediyesi'nde Mühendis olarak iş hayatına başladı. Kütahya Belediyesi'nde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü görevlerinde de bulundu.

Bem-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanlığı, Cihannüma Derneği Kütahya İl Başkanlığı ve İlim Yayma Cemiyeti Tavşanlı Şubesinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteyken AK Parti Kütahya Milletvekili Aday Adayı olmak üzere bu görevinden ayrıldı.

Öğrencilik yıllarından itibaren Milli Gençlik Vakfı'nda sivil toplum çalışmalarının içerisinde yer alan Yaşa evli ve iki çocuk babasıdır.