Adalet Bakanlığı, Hatay'da yıkılan binaların müteahhidinin KKTC'den iadesini istedi
Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Hatay'da yıkılan bazı binaların müteahhidi Hikmet Günsay'ın KKTC'den iadesini istedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2023 10:54, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 10:56
Antakya'da yıkılan bazı binaların müteahhidi Günsay hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Günsay'ın KKTC'den iadesine yönelik talepname hazırlandı.
Talepnamede, Günsay'ın Türkiye'ye iadesi istendi.