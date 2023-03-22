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Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "(Üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara) Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 22:10, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 23:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından satır başları;

Bu gece sahura kalkacağız. Ramazanın o manevi havasını inşallah teneffüs etmeye başlayacağız. Tüm İslam alemi için bu manevi huzurun, özellikle depremde ebediyete uğurladığımız şehitlerimize inşallah rahmete vesile olsun. Yaralılarımızın şifa bulmasına vesile olsun diyorum

DEPREM FELAKETİNDE 45. GÜN

Enkazların süratle kaldırılması, bununla birlikte bir taraftan çadırkentler, konteyner kentler, prefabrikler, şimdi de yarın temel atmaya başlıyoruz. Kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi inşallah bir yıl içerisinde bitirmeye rabbim bizi muvaffak etsin diyorum.

Bu ölçüde büyük bir yıkımın karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks gösterecek, harekete geçecek başka bir ülke yok. Biz çünkü geçmişte de bunun imtihanlarını başarıyla verdik.

Depremin ilk dakikalarından itibaren çok hızlı bir şekilde durum tespiti yaptık. Türkiye'nin dört bir yanından ekipleri, araç gereçleri bölgeye sevk ettik.

Kabinemizin tüm üyelerini deprem bölgesine göndererek her birini bir ilin koordinatörü olarak görevlendirdik. Sağolsun bakan arkadaşlarım o gündem bugüne bölgeden hiç ayrılmadan görevlerini yaptılar.

Asker, polis, jandarma, sağlıkçı, madenci, itfaiyeci aklınıza kim gelirse bölgeye gönderdik. Binlerce iş makinesini, uçağından helikopterine, gemisinden İHA'sına kadar tüm imkanlarımızı depremzedeler için harekete geçirdik.

Depremin ardından ilk birkaç saatte çalışmaların düzene girmesiyle arama kurtarma, ardından enaz kaldırma çalışmalarını profesyonelce yerine getirmeye başladık.

Tabii ki o günlerde bir de ağır kış şartları var. Bu şartlara rağmen arama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmalarını gördük. Deprem felaketinin ardından ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha idrak ettik. Milletimiz asrın felaketini asrın dayanışmasını gösterdi.

DEPREM SORUŞTURMALARINDA SON DURUM

Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları bulunanlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 302 şüpheli tutuklandı, 466 şüpheli adli kontrol altına alındı, 312 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden dördünün yurt dışında olduğu, bunun yanında 64'ünün de öldüğü tespit edildi. Tutuklananlardan 106'sı müteahhit, 163 kişi yapı sorumlusu, 15 kişi yapı sahibi, 18 şüpheli de binada değişiklik yapan kişi.

Adli kontrol altındaki şüphelilerden 85'i müteahhit, 294'ü yapı sorumlusu, 56'sı yapı sahibi, 31'i de binada değişiklik yapan kişiler. Sürecin her aşamasının yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen adalet önünde hesap verecek, kaçışı yok.

DEPREM SONRASI YENİDEN İNŞA SÜRECİ

Toplam 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı.6 bin 223 köy evinin yapım süreci başladı. Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz.

Şehirlerimizi inşa ve ihya dönemi resmen başlamış durumda. Van'da, Bingöl'de İzmir'de bu işi yaşadık.

Biz bu işte çırak değiliz. Kalfalığı da geçtik, ustalığı yakaladık. Bir taraftan zemin etüdleri hızla devam ediyor. Sert zeminlerde kalıcı konutların yapılması çalışmalarını sürdürüyoruz. 21 Şubat'tan bugüne kadar Gaziantep'te 13 bin 629, Adıyaman'da 2280, Kilis'te 645, Hatay'da 2928, Kahramanmaraş'ta 8773, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 6644, Elazığ'da 505, Adana'da 1171, Osmaniye'de 1657 ve Dİyarbakır'da1122 toplam 40104 afet konutunun ihalesi yapıldı.

Yine Osmaniye'de 600, Kahramanmaraş'ta 620, Malatya'da 2800, Adıyaman'da 1500, Şanlıurfa'da 300, Gazintep'te 310 ve Kilis'te 93 6223 köy evinin de ihalesi. Toplamda 46327 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başladı ve inşallah bir yıl içerisinde inşa edewrek hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Biz ilk defa bu adımları atmıyoruz. Bir seneyi hedef olarak koyarsın da 13,14,15 ay olur. Biz Van gibi devasa depremde bunu ispat ettik. Şu anda bu işi yaşamak, görmek isteyenler Van'a giderler.

Buralarda da dikey mimariye girmiyoruz. İlk yaptığımız iş süratle zemin kontrollerini yapmak oldu.

Zemin etüdü doğru yapıldığı, yeterli güçlendirme olduğu takdirde, en önemlisi fay hatlarından uzak bölgeler seçildiği takdirde o bölgelerde inşaatlar yapılabilir. Biz zaten Elazığ depreminin üzerinden 15-20 gün geçtikten hemen sonra artçılar devam ederken temelleri attık. O gün inşa ettiğimiz konutların hiçbirinde hasar meydana gelmedi.

Şu an bölgede inşaatları bu kriterler üzerine planlıyor ve başlatıyoruz.

İSTANBUL DEPREME NE KADAR HAZIR?

İstanbul'u iyi tanıyorum. Aşırı derecede iddialı olmak yanlış olur. Depremin tehdit etmeyeceği hiçbir şehir olamaz. Felaket tellallığı yapmayı da doğru bulmuyorum. İstanbul'un belediye başkanıyken kente girişi vizeye tabi tutma tezim vardı. İstanbul'a girmenin bir bedelinin olması lazım.

Belediye başkanlığımda nüfus 8 milyon, 15 milyonu geçti. Planlam noktasında İstanbul maalesef zannedildiği gibi planlamadı, Planlar uygulamaya konulmadı.

Çünkü kimse bu planlara uymuyor. Bizim bir iddiamız vardı, kentsel dönüşüm projeleri dedik, bunları da büyük ölçüde haytata geçirdik. Fakat muhalefet bunun karşılığında sağda solda bunu rantsal dönüşüm olarak tanımlamaya başladı. Çünkü işlerine gelmiyor, rant toplama işi maalesef muhalefete ait. Bu işi onlar iyi beceriyorlar. İstanbul'un meşhur yerlerinden biri vardır, Fikirtepe. Fikirtepe iki ilçeye hitap eder, Kadıköy ve Üsküdar. Fikirtepe'de kentsel dönüşüm için adeta yırtındık ve buradaki dönüşümü yeni yeni hayata geçirdik. O kadar sıkıntı yaşadık.

İnşallah CHP ve ortakları bu depremlerden ders çıkarmış olurlar da kentsel dönüşüm projelerinin karşısında durmaktan vazgeçerler.

ÜNİVERSİTEDE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bu konuyla ilgili YÖK'e gerekli talimatları verdik. Şu anda diyoruz ki online sistemle biraz devam edelim. Şu anda yurtlarımız bizim çok işimizi görüyor. Bir defa yurt binası güven veriyor. Şartlar yeniden süratle elverişli olursa hibrit eğitim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Bunun için öncelikle depremzede vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla barınabilecekleri kapasitenin oluşturulması gerekiyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. YÖK başkanımızla irtibat halindeyiz. Gereken adımların atılmasını da sağlayacağız. Yüz yüze eğitimle online eğitim tabii ki mukayese edilemez.

14 MAYIS SEÇİMİNE 53 GÜN KALDI

Alışılmış bir seçim kampanyası düşünmüyoruz. Çünkü ortada bir hüzün var. Bu hüznün olduğu bir dönemde müziksiz bir kampanya süreci yaşayacağız. Şehirlerimizin tamamında her bir vatandaşımızın tek tek kapısını çalacak, neler yaptık, neler yapacağız tek tek bunu anlatacağız. Çünkü bizim bagajımız elhamdülillah dolu.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuza vatandaşlarımızı ortak edecek, her biri insanımıza ihtiyacımız olduğunu anlatacağız. Milletim 20 yılda samimiyetimizi gördü, bize inanadı. Samimiyet üzerine güven üzerine inşa edilen her birliktelik ebedidir. Bizim bu 20 yılda ürettiklerimiz, yaptıklarımız, eğitimde sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, tarımda, dış politikada neler yaptık, neler yapacağız, istiyoruz ki bunları vatandaşlarıma anlalatalım. Biz hayali konuşmuyoruz, gerçekleştiridklerimizi konuşuyoruz.

Biz göreve geldiğimizde 6100 kilometre yol vardı, 29 bin kilometreye çıkardık. Bütün bunların yanında göreve geldiğimizde 26 havalimanı vardı, şimdi 58. Biz batıda varsa doığuda da o olacak dedik.

78 üniversitemiz varken şimdi 208 üniversitemiz var. Iğdır'da da Ağrı'da da Muş'ta da artık üniversitemiz var.

İlkokullarda çocuklar kitap bulamıyordu kitap. Bugünleri yaşadık. Bugünler kimin günleriydi, CHP'nin günleriydi, onlar bize bunları yaşattı. Ama şimdi biz okullar açılırken sıraların üzerine bu kitapları koyuyoruz.

Biz göreve geldiğimizde 6100 kilometre yol vardı, 29 bin kilometreye çıkardık. Bütün bunların yanında göreve geldiğimizde 26 havalimanı vardı, şimdi 58. Biz batıda varsa doığuda da o olacak dedik.

78 üniversitemiz varken şimdi 208 üniversitemiz var. Iğdır'da da Ağrı'da da Muş'ta da artık üniversitemiz var.

İlkokullarda çocuklar kitap bulamıyordu kitap. Bugünleri yaşadık. Bugğnler kimin günleriydi, CHP'nin günleriydi, onlar bize bunları yaşattı. Ama şimdi biz okullar açılırken sıraların üzerine bu kitapları koyuyoruz.

Gelelim hastanelere. Sağlıkta Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Bay Bay Kemal'in SKK Genel Müdürü olduğu dönemleri biliyoruz. Rahmetli Savaş Ay bir program yapmıştı. Programda beyefendiyi gayet iyi anlatıyordu. Okmeydanı SSK'da afedersiniz ölüp de rehine olanları anlatıyordu. Bunları yaşadık. Şimdi orası Prof. Dr. Cemil Taşçı Şehir Hastanesi oldu, biz yaptık. Nerede nereye. Şimdi biz şehir hastanelerinden bahsediyoruz, çıkıyor Bay Bay Kemal biz şehir hastanesi yapmayacağız. Şu şehir hastaneleri olmasaydı, biz Covid'le falan ne yapardık. Covid'i falan başarılı şekilde atlattıysak şehir hastaneleri sayesinde atlattık.

Şehir hastanelerini büyükşehirlerin tamamına yapacağız.

KARADENİZ'DE TAHIL KORİDORU

Ulaşımda, tarımda, diplomaside aynı başarı devam ediyor. Diplomaside başarının en büyük örneği de Rusya-Ukrayna, diğerlerine gitmeye gerek yok. Arabulucu olarak parmakla gösterilen tek ülke Türkiye. Tahıl kordioru olayında Türkiye'nin başarısı dünyada herkesin dilinde.

Birkaç gün içinde Putin'le tekrar görüşeceğiz.

6'LI MASANIN 7 YARDIMCI FORMÜLÜ

Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? HDP zaten masanın yedinci ortağı idi. 'Gizli ortak var' demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı. HDP eşittir PKK'dır, HDP eşittir YPG/PYD'dir. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor, bunu benim milletim düşünsün.

Kandil'deki terörist elebaşıları altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar, bay bay Kemal'i Kandil'e umut veren aday olarak görüyorlar."

Bu masada her şey var, herkes birbirine çalım atıyor.

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