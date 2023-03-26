Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (2)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız.



Soru : Sayın İlgili; 01.10.1998 Uzun Dönem SGK girişi olan, 15.01.2002 de 4/C kapsamında Devlet Memuru olmuş, 20.11.2000-20.07.2001 tarihleri arası 8 ay (240 gün) askerlik yapmış, şu an halen fiilen Devlet Memuru olan ve toplamda 7800 gün primi ödenmiş bir kişi için aşağıdaki sorulara cevap arıyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Saygılarımla.



Detaylar/Değerlendirmeler:

Soru 1 - Askerlik borçlanması yaptığında askerlik süresi olan 240 gün 7800'e eklenir mi?

Cevap 1- Borçlanma yapılan her süre memurların toplam hizmet sürelerine eklenir, emekli olduklarında bu süreler de esas alınarak aylık ve ikramiye hesaplaması yapılır.



Soru 2 - Askerlik borçlanması yaptığı süre, emeklilik için geçerli olan çalışma yılına eklenir mi?

Cevap 2- Memurlarda sigortalılık süresine göre bir hesap yapılmaz. Borçlanılan süre sadece hizmet süresini artırır. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için yaş şartı kaldırıldığından sadece hizmet süresi esas alınarak emeklilik hakkı kazanılır. Erkek memurların emeklilik için gerekli olan SGK primleri ödenmiş hizmet toplamı da 25 tam yıldır. 25 tam yıl içerisinde işçi, memur, borçlanılan süreler de dahil edilir. Dolayısıyla sizin durumunuzda 1988 uzun dönem SGK primleri, yani tüm sigorta kollarına tabi prim ödemelerinin SGK na gönderildiğini anladığımızdan, sizin için 25 hizmet yılını tamamlamanız gerekir, yani 1998 başlangıç alınıp 25 yıl sonra emekli olabilirim düşüncesi yanlış olur.



Soru 3 - Bu kişinin, askerlik borçlanması yapması emekli ikramiyesine ve emekli maaşına olumlu katkısı olur mu?

Cevap 3- Askerlik borçlanması emekli ikramiyesine esas hizmet hesabına dahil edilir, aynı şekilde emekli hizmet süresine eklendiğinden emekli aylığı hesabında esas alınan hizmete göre aylık oranını da artırır. Esasında emekli ikramiyesi aylık bağlamaya esas tam hizmet esas alınarak tam yıllara karşılık ödenen bir işlemdir.



Soru 4 - Devlet Memurlarında, askerlik borçlanması işlemi nasıl yapılır, aşamaları nelerdir, prosedür nasıldır?

5 - Askerlik borçlanması tutarını taksitler halinde ya da maaştan kesinti yapılarak ödemek mümkün mü?

6 - Askerlik borçlanması tutarının doğrudan SGK'ya ödenmesi durumunda. Bu ödeme kredi kartı ile yapılabilir mi?

Cevap 4-5-6- Memur askerlik borçlanmasını yapmak isterse öncelikle müracaatı gerekir. Bu müracaat şekli öncelik sırasına göre;

- Kurumlarına müracaat ederek,

- E-Devlet üzerinden,

- Veya SGK na yazılı olarak, borçlanılacak süre belirtilmek suretiyle yapılabilir.



- Memurlar askerlik borçlanmalarını bir seferde ödeyebilirler. Veya SGK kesinti oranları esas alınarak Kurumları kişilerin görev aylıklarından kesinti yapmak suretiyle SGK na göndermek şeklinde de yapılabilir.

- Kredi kartıyla da borçlanma tutarının yapılabileceğini değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, askerlik borçlanmalarını yapacak memurların bu borçlanmalarının kendilerine bir avantaj sağlayıp sağlamayacağını değerlendirdikten sonra borçlanma yapıp yapmama konusunda karar vermelerini değerlendirmekteyiz.

NOT: Değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Yine de konuyla ilgili Kurumunuzdan bilgi almanızı da tavsiye etmekteyiz.

