Sakarya'da pide yerken nefes borusu tıkanan kişi öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yediği yemek nefes borusuna kaçan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2023 21:48, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 21:49
İlçedeki pide salonuna giden Murat Yılmaz (40), yediği pidenin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.
İlk müdahaleyi yapan çevredekiler, nefessiz kalan Yılmaz'ı Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bekar ve işitme engelli olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi, yarın Hendek Kırktepe Mahallesi'nde öğle vaktinde toprağa verilecek.