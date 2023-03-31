Eğitim öğretimin başlamadığı ilçede ders zili 'konteyner ilkokul'da çalıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar verilen Arsuz, Altınözü, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladağı ilçelerindeki 296 okulda yüz yüze eğitim devam ediyor.

Okulların henüz açılmadığı Defne ilçesinde ise Orhanlı Mahallesi'ndeki çadır kentte konteynerlerden kurulan Nevşehir İlkokulu, afet bölgesindeki öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatını sürdürmesini sağlıyor.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tahta ve sıralarla 4 sınıf oluşturduğu okulda, 350 öğrenci derslere katılıyor.

Depremin çocuklarda bıraktığı izleri silmeye yönelik psikososyal desteği içeren etkinliklerin de düzenlendiği okulda, 30 öğretmen gönüllü görev alıyor.

Konteyner ilkokuldaki tüm sınıfların ikişer şube olarak değerlendirildiği bölgede, ortaokul ve lise öğrencilerine de çadırlarda eğitim veriliyor.

- "Enkazların altından bir şeylerin yeşereceğini biliyorduk"

Nevşehir İlkokulunun koordinasyonundan sorumlu müdür yardımcısı Ali Arslan, AA muhabirine, Defne'deki eğitim öğretim sürecini başlatmak için ilk etapta Hatay'daki okullardan tahta ve sıra temin ettiklerini söyledi.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sınıflara ayırarak oluşturduğu konteyner okul sayesinde öğrencilerin eğitim hayatına yeniden döndüğünü anlatan Arslan, "Çocukların gözlerindeki ışıltı bizi motive ediyor. Enkazların altından bir şeylerin yeşereceğini biliyorduk. Geceli, gündüzlü neredeyse Türkiye'nin her yerinden gelen gönüllü öğretmen arkadaşlarımızla bu süreci yürütmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, konteyner ilkokulda müfredata uygun şekilde ders işlendiğini belirtti.

- "Duyan herkes bir şekilde akın etti"

Okul kayıtlarına yoğun ilgi gösterildiğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Başta özellikle çadır kentte kalanlara ulaşmaya çalıştık ama eğitim ve öğretimin olmadığı bir süreçte çadırların dışındaki çocukları da düşünmek zorundaydık. Şu an çadır kent dışından da çok fazla öğrencimiz var. Öğrencilerimizin yüzde 70'i çok uzaklardan geliyor. Duyan herkes bir şekilde akın etti. Oluşturabildiğimiz dersliklerle, mümkün olduğunca eğitim sürecini hızla yürütmeye devam ediyoruz. Bütün yetkililer gerekli tüm desteği sağlıyor. Çevredeki diğer mahalleler de okullaşma sürecinin hızla başlamasını umut ediyoruz."