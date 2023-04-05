MEB, yolluk istenirken dikkat edilecek hususları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 21.03.2023 tarih ve 72752478 sayılı yazısında yolluk istenirken dikkat edilecek hususları açıkladı;

İşte o açıklamalar;

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yolluk ve yevmiyelerinin Genel Müdürlüğümüzce veya kurumlarınca ödeneceği belirtilen bir görev onayı (Kaymakamlık, Valilik, Genel Müdürlük Oluru) bulunması.

2) Görev onayında yolculuk şeklinin (kara/hava/demiryolu) belirtilmesi.

3)Yurtiçi geçici görev yolluk çizelgesinde yolluk talep eden ve onaylayanın imzasının bulunması.

4) Bu belgeler haricinde belge yüklenmemesi.

5) Her bir yolluk talebi için ayrı ayrı görev onayı ve çizelge eklenmesi.

6) Herhangi bir sebepten dolayı reddedilen veya düzeltmeye gönderilen yolluk taleplerinin açıklama kısmına göre düzeltilerek tekrar gönderilmesi, düzeltme yapılmadan tekrar gönderilmemesi hususlarına dikkat ederek talepte bulunulması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR