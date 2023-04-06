17-20 Nisan 2023 Mesleki Çalışma Dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı yazıda; "Öğretmenlerimiz, ÖBA platformu üzerinden daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları halinde mesleki çalışmalarını da tamamlamış sayılacaklardır. Eğitimler 15 Nisan 2023 tarihinden itibaren öğretmenlerimizin erişimine açılacak ve 20 Nisan 2023 günü saat 23.59'da sona erecektir." açıklamasında bulundu.

İşte o açıklama;

Ahmet KANDEMİR