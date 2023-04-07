Bingöl merkezli deprem Elazığ'da da hissedildi, öğrenciler tahliye edildi

AFAD'dan yapılan açıklamada merkez üssü Bingöl'de 7 kilometre derinlikte 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem başta Bingöl olmak üzere Tunceli ve Elazığ'dan da hissedildi. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde okulda depreme yakalanan öğrenciler, öğretmenler tarafından hızlıca sınıflardan tahliye edildi.

Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kaydedildi.