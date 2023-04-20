Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

Sanatçının arkadaşı, oyuncu Şevket Çapkınoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Nisan'da hastaneye kaldırılan Cabbar'ın, karaciğer kanserinin yanı sıra KOAH ve kalp yetmezliği dolayısıyla tedavi gördüğünü dile getirdi.

Cabbar'ın kendine has ve değişik bir insan olduğunu vurgulayan Çapkınoğlu, "Oyuncu olarak çok beğendiğim bir insandı. Bize çok şeyler katmıştır hakikaten. Onunla oynamak çok keyifliydi. Benim İçin Üzülme'de birlikte oynamıştık. Ondan sonra çok yakın dost olduk. Sürekli görüşüyorduk." dedi.

Oyuncu Zafer Algöz, Cabbar'ın vefatına ilişkin Twitter hesabında yaptığı paylaşımında, "Oyuncu Rana Cabbar ağabeyimiz vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Oyunculuğun yanında kalemini de iyi kullanırdı. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Oyuncu, yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ise Twitter'da, "Bir ustayı, bir abiyi, bir bilgeyi, bir dostu, arkadaşı kaybettim. O kadar üzgünüm ki buraya yazacak kelime bulamıyorum. Bu dünyadan bir efsane olan Rana Cabbar geçti. Mekanın cennet olsun Rana baba." ifadelerini paylaştı.

Ünlü oyuncunun cenazesi 22 Nisan'da defnedilecek.

- Rana Cabbar

İstanbul'da 1945'te doğan Rana Cabbar, gençlik yıllarında Ankara'ya yerleşerek Ankara Sanat Tiyatrosunun (AST) kuruluşunda yer aldı.

Uzun süre AST'de tiyatro oyunculuğu yapan Cabbar, gazeteci Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki "Sakıncalı" rolünü ilk sahneleyen oyuncu oldu.

Başarılı oyuncu, sinemaya Erden Kıral'ın yönettiği 1983 yapımı "Hakkari'de Bir Mevsim" filminde "Dorfvorsteher" karakterini canlandırarak adım attı.

Ömer Kavur, Şerif Gören ve Yavuz Turgul gibi yönetmenlerle çalışan Cabbar, 2005 yapımı "Beyaz Gelincik" diziyle ekranlarda tanınmaya başladı.

"Aşk-ı Memnu" dizisinde oynadığı Süleyman karakteriyle özdeşleşen oyuncu, en son "Kaçış" dizisinde rol almıştı.