İki otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuruna veda

KKTC, İsias Otel'i davası için savcı görevlendirdi
KKTC, İsias Otel'i davası için savcı görevlendirdi
20.000 TL, Faizsiz, Masrafsız, Taksitli!
20.000 TL, Faizsiz, Masrafsız, Taksitli!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan açıklamıştı: 'Mülakatsız' ilk alım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan
Erdoğan açıklamıştı: 'Mülakatsız' ilk alım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan
Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
Valilikten 'AK Parti İlçe Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Valilikten 'AK Parti İlçe Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş
Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş
Soylu'dan CHP'li Vekile 'Emniyette paralel yapı oluşturma' suçlaması
Soylu'dan CHP'li Vekile 'Emniyette paralel yapı oluşturma' suçlaması
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Akaryakıta çifte indirim
Akaryakıta çifte indirim
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Bakan Dönmez: Yarın herkesi mutlu edecek bir müjde gelebilir
Bakan Dönmez: Yarın herkesi mutlu edecek bir müjde gelebilir
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
'Uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildi' iddiasına açıklama
'Uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildi' iddiasına açıklama
Erdoğan, Denizli'de üç yeni müjde açıkladı
Erdoğan, Denizli'de üç yeni müjde açıkladı
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank kararını verdi
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank kararını verdi
Valilik açıkladı: Ayasofya-i Kebir Camii bu saatler arasında kapalı
Valilik açıkladı: Ayasofya-i Kebir Camii bu saatler arasında kapalı
Dolarda makas 1.18 liraya kadar yükseldi
Dolarda makas 1.18 liraya kadar yükseldi
Kahramanmaraş çevresinde aynı büyüklükte bir deprem olabilir mi?
Kahramanmaraş çevresinde aynı büyüklükte bir deprem olabilir mi?
AYM'den numara taşıma kararı: Mülkiyet hakkı ihlali sayıldı
AYM'den numara taşıma kararı: Mülkiyet hakkı ihlali sayıldı
Muhammed Yakut'un kahkaha atarak yurt dışına çıktığı tespit edildi
Muhammed Yakut'un kahkaha atarak yurt dışına çıktığı tespit edildi
Hastane müştemilatına giren 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı
Hastane müştemilatına giren 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı
2023-DİB-MBSTS giriş belgeleri erişime açıldı
2023-DİB-MBSTS giriş belgeleri erişime açıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İki otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuruna veda

Adana'da kazaya müdahale edip trafiği yönlendirdiği sırada iki otomobilin çarpması sonucu şehit düşen trafik polisi Musa Keskin, memleketi Elazığ'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 17:41, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 17:42
Yazdır
İki otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuruna veda

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dutlupınar mevkiinde dün, yaralamalı trafik kazasına müdahale eden ekipteki polis memuru Musa Keskin, trafiği yönlendirirken önce Ali Can Ç. yönetimindeki otomobil, ardından da Mehmet O. yönetimindeki başka otomobilin de çarpmasıyla ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Keskin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Memleketi Elazığ'da son yolcuğuna uğurlandı

Kazada şehit düşen polis memuru Musa Keskin, memleketi Elazığ'da düzenlenen resmi cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Molla Bahri Efendi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze töreni sonrası Şehit Polis Memuru Musa Keskin, gözyaşları içerisinde Harput Polis Şehitliğine defnedildi. Cenaze törenine, Vali Ömer Toraman, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber