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TRT'nin uluslararası dijital platformu 'Tabii' tanıtıldı

TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"nin tanıtımı Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 23:52, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 23:51
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TRT'nin uluslararası dijital platformu 'Tabii' tanıtıldı

Tanıtım etkinliğine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan'ın yanı sıra sanat, sinema, siyaset, spor, iş ve reklam dünyasından çok sayıda isim katıldı.

TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"nin isminin ve logosunun tanıtıldığı etkinlikte konuşan TRT Genel Müdürü Sobacı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise şifa dileyerek sözlerine başladı.

Sobacı, TRT olarak uluslararası dijital platform için uzun suredir titizlikle çalıştıklarını ifade ederek, "Dijital alanda daha adil bir dünya mümkün şiarıyla yola çıkarak geliştirdiğimiz dijital platform ülkemizin uluslararası arenada yeni bir markası olması için bugün küresel yolculuğunun ilk adımını atıyor." dedi.

- "7 Mayıs'ta izleyicilerimizin ilgisine sunulacak"

TRT'nin Türkiye'nin işitsel ve görsel hafızasını oluşturması bağlamında bir bellek olduğuna dikkati çeken Sobacı, şunları kaydetti:

"Bugün gelinen noktada sesimiz 18 televizyon, 17 radyo kanalı, 7 uluslararası dijital haber platformu, çok sayıda uygulama, ulusal ve uluslararası düzeyde onlarca etkinlik ile 41 dil ve lehçede dünyanın 7 kıtasında yankılanmaktadır. TRT, bugünlere dönüşerek, gelişerek, büyüyerek gelmiştir. Her daim çağın gereksinimlerini ve ortaya çıkan potansiyelleri değerlendirerek hareket etmeyi temel ilke olarak benimsemiştir. Günümüzde dünya çok büyük bir dijital dönüşümün içerisinde. Yayın ve yapım alanı ise bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Kendi değerlerini, ilkelerini varoluş nedenlerini koruyarak bu dönüşüme uyum sağlayan kurumlar ve ülkeler ayakta kalmakta, diğerleri ise izleyici konumunu sürdürmektedir. Dijital yayıncılık pazarının 2022 yılı itibarıyla 500 milyar doları bulduğu ve her yıl ortalama yüzde 20 oranında büyüdüğü düşünüldüğünde bu küresel pazardaki dönüşümü yakalamanın pek çok fırsata gebe olduğunu görüyoruz."

Sobacı, Türkiye'de dijital platform kullanımının son yıllarda yüzde 347 oranında arttığına da işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki aile odaklı içerik ihtiyacını karşılayacak öncelikli mecra olacağız. Film ve dizilerimizin yanı sıra emanet zihinler ve kalpler olarak gördüğümüz çocuklarımız için yepyeni animasyon içerikleriyle bize güvenen ailelerimizin yeni dijital evi haline gelecek. Bu vizyon çerçevesinde belirtmek isterim ki TRT uluslararası dijital platformumuz tüm insanlığı aynı suda yıkamak isteyenlere karşı açılmış saf, doğal ve yeni bir kaynaktır. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlarken, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan, teknolojisiyle oyun bozan, kendi değerleriyle yükselen Türkiye'nin TRT'si olarak yayıncılık alanında küresel meydan okuma yapıyorsak bu meydan okuma gerçek ve önemli verilere dayanıyor. Dijital platformumuz sayesinde ülkemizde, bölgemizde ve önümüzdeki süreçte tüm dünyada Türkiye'nin TRT'sine ve yapımlarına insanlar istediği yer ve zamanda ulaşabilecek. Ülkemizin yapım sektörü yenilikçi bir perspektifle, yeni hikayeler ve projelerle canlanacak. Platformumuzun güzel vatanımızın tanıtımından turizmine, ekonomisinden kültür zenginliğinin paylaşılmasına önemli katkıları olacak. TRT uluslararası dijital platformu ilk aşamada Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerindeki içeriklerden oluşacak. 30 yeni yapım ve 184 bölüm ile açılış aşamasında en zengin orijinal içeriğe sahip platform unvanını taşıyacak. İyi projelerimizin yanı sıra TRT'nin sevilen yapımlarının da yer alacağı platformumuz ülkemizde 7 Mayıs'ta izleyicilerimizin ilgisine sunulacak."

Sobacı, TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"ye "www.tabii.com" adresinden ulaşılabileceğini ve ilk etapta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olacağının da müjdesini verdi.

Orijinal içeriklerle meraklıların karşısına çıkmaya hazırlanan uluslararası dijital platformda aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar birçok içerik izleyiciyle buluşacak.

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