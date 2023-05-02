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Nitelikli araştırmacıların üniversitelerde görevlendirmesine dair düzenleme!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, "Yükseköğretim Kurumları Dışında Çalışan Doktora Derecesine Sahip Türk Veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar"ı uygulamaya koydu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 14:00, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 13:33
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Nitelikli araştırmacıların üniversitelerde görevlendirmesine dair düzenleme!

Bilindiği üzere, 1 Temmuz 2022 tarihli ve 7417 sayılı Kanunla 2547 sayılı Kanuna eklenen ek 46 ncı madde kapsamında, uluslararası tanınırlığı olan yabancı yükseköğretim kurumlarında veya Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı veya ilgili birimlerin araştırma merkez ve enstitülerinde ya da teknoloji geliştirme bölgelerinde, araştırma altyapılarında, özel sektör Ar-Ge merkezleri yahut laboratuvarlarında fiilen çalışan doktora derecesine sahip Türk veya yabancı uyruklu nitelikli araştırmacılarının üniversitelerde süresi bir yılı geçmemek üzere görevlendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Bu kapsamda, üniversitelerde çalıştırılacak kişilerin belirlenmesi, alabilecekleri ücretler ile diğer ödev ve sorumluluklarına dair hazırlanan ""Yükseköğretim Kurumları Dışında Çalışan Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar" uygulamaya girmiştir.

İŞTE USUL VE ESASLAR

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