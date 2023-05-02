'Yapay zekanın babası' Hinton: Yapay zeka konusundaki çalışmalarımdan pişmanım

ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
%0 Faizli Masrafsız 20.000 TL!
%0 Faizli Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
Yurt dışı oylara 'diplomatik kurye'li koruma
Yurt dışı oylara 'diplomatik kurye'li koruma
AK Parti'den 'silah dağıtıldığı' iddiaları için suç duyurusu
AK Parti'den 'silah dağıtıldığı' iddiaları için suç duyurusu
'Bir vizeye ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan güruh var'
'Bir vizeye ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan güruh var'
Bakan Vahit Kirişci: Et fiyatları geriliyor
Bakan Vahit Kirişci: Et fiyatları geriliyor
'Mesai 6 saat olsun'
'Mesai 6 saat olsun'
Bakan Koca açıkladı: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Bakan Koca açıkladı: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: 713 bin 609 seçmen oy kullandı
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: 713 bin 609 seçmen oy kullandı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 kişiden 12'si gözaltına alındı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 kişiden 12'si gözaltına alındı
Sıcaklar yurt genelinde 2-4 derece artacak - Haritalı
Sıcaklar yurt genelinde 2-4 derece artacak - Haritalı
Vaatler tavan yaptı, 'ek bütçe' yolda
Vaatler tavan yaptı, 'ek bütçe' yolda
AFAD duyurdu! Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
AFAD duyurdu! Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
Yurt dışında 5 günde 700 bin oy
Yurt dışında 5 günde 700 bin oy
Yol ve yemek parası hesabına son noktayı Yargıtay koydu
Yol ve yemek parası hesabına son noktayı Yargıtay koydu
Yurt dışında sandığa akın var: 700 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışında sandığa akın var: 700 bin seçmen oy kullandı
Memur-Sen'in yeni yönetimi belli oldu
Memur-Sen'in yeni yönetimi belli oldu
Bakan Özer açıkladı: Ordu'ya Mühendislik Fakültesi kurulacak
Bakan Özer açıkladı: Ordu'ya Mühendislik Fakültesi kurulacak
TEKNOFEST 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle 'dünyanın en büyük organizasyonu'
TEKNOFEST 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle 'dünyanın en büyük organizasyonu'
İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Aylık 4,57, yıllık 62,46
İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Aylık 4,57, yıllık 62,46
İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
Bakan Bilgin: Çalışma sürelerini yeniden düzenlemeliyiz
Bakan Bilgin: Çalışma sürelerini yeniden düzenlemeliyiz
Bakan Kurum'dan kiracılara çağrı: Yüzde 25 artırın ve devam edin
Bakan Kurum'dan kiracılara çağrı: Yüzde 25 artırın ve devam edin
Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN
Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN
Büyükşehirlerdeki memurlara kira ve tazminat desteği gündemde
Büyükşehirlerdeki memurlara kira ve tazminat desteği gündemde
Bakan Bilgin: Temmuzda asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Bakan Bilgin: Temmuzda asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı görüldü
Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı görüldü
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Yapay zekanın babası' Hinton: Yapay zeka konusundaki çalışmalarımdan pişmanım

"Yapay zekanın babası" olarak nitelendirilen 75 yaşındaki Geoffrey Hinton, yapay zeka alanındaki gelişmelerin "korkunç" olduğunu ve bu alanda yaptığı çalışmalardan pişmanlık duyduğunu söyleyerek, Google'dan istifa ettiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 13:30, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 14:09
Yazdır
'Yapay zekanın babası' Hinton: Yapay zeka konusundaki çalışmalarımdan pişmanım

BBC'nin haberine göre, New York Times'a açıklamalarda bulunan Hinton, "Bu alandaki gelişmelerden kaynaklanan potansiyel tehlikelerden ötürü yapay zeka konusundaki çalışmalarımdan pişmanım" diyerek, Google'daki görevinden istifa etti.

Hinton, yapay zeka sohbet robotlarının şu an insanoğlundan daha tehlikeli olmadığını fakat bazı potansiyel tehlikelerinin oldukça korkutucu olduğunu belirterek, yakın zamanda insanoğlundan daha zeki olabilecekleri kanaatini taşıdığını ifade etti.

Chatbot'un, yakında bir insan beyninin sahip olduğu bilgi seviyesini geçebileceğine işaret eden Hinton, "Şu anda gördüğümüz şey, GPT-4'ün sahip olduğu genel bilgi miktarı açısından bir kişiyi gölgede bırakması, aradaki farkı gittikçe açmasıdır. Muhakeme açısından o kadar iyi değil ama basit muhakemeleri yapabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlerleme hızı göz önüne alındığında, sürecin oldukça hızlı şekilde gelişmesini beklediğini kaydeden Hinton, bu nedenle endişelenmek gerektiğini dile getirdi.

Hinton, yapay zekayı kötü amaçlar için kullanma potansiyeline de değinerek, bunun bir "kabus senaryosu" olacağına dikkati çekti.

Yapay zekanın, "Daha fazla güç elde etmem gerekiyor" gibi potansiyel bir tehlike barındırdığı uyarısında bulunan Hinton, "Geliştirmekte olduğumuz zeka türünün sahip olduğumuz zekadan çok farklı olduğu sonucuna vardım." diye konuştu.

Hinton, "Biz biyolojik sistemleriz, bunlar ise dijital sistemler. Dijital sistemlerin biyolojik sistemlerden en büyük farkı, sahip olduğu bilgiyi başka bir platforma veya robota kopyalayabilmesidir." dedi.

- "75 yaşındayım, bu yüzden emekli olma zamanı"

Google'dan istifasına da değinen Hinton, yaşının, Google'dan ayrılma kararında etkili olduğunu vurgulayarak, "75 yaşındayım, bu yüzden emekli olma zamanı." dedi.

Google'ın yapay zeka biriminin başındaki Jeff Dean, Hinton'un istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yapay zekaya karşı sorumlu bir yaklaşım göstermeye devam ediyoruz. Sürekli olarak ortaya çıkan riskleri anlamaya çalışırken aynı zamanda cesurca yenilikler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hinton'un derin öğrenme ve yapay sinir ağları üzerine öncü araştırması, ChatGPT gibi mevcut yapay zeka sistemlerinin yolunu açmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber