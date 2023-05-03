ORC son anketi paylaştı

ORC Araştırma Şirketi'nin açıklaması:

SEÇİME 11 GÜN KALA 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Aday Tercihleri "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" .Kılıçdaroğlu %48,0 .Erdoğan %44,6 .İnce %4,3 .Oğan %3,1 (29 Nisan - 1 Mayıs 2023)

SEÇİME 11 GÜN KALA 2023 Milletvekili Genel Seçimleri Siyasi Parti Oy Tercihleri "Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirdiniz?" .AK PARTİ %33,2 .CHP %28,0 .İYİ PARTİ %15,5 .YSP %9,6 .MHP %5,7 .TİP %2,0 .MEMLEKET %1,9 .BBP %1,6 .YRP %1,3 .DİĞER %1,2