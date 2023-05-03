TÜBİTAK'a ölü yıkayıcı atandı iddiası yalanlandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "TÜBİTAK Genel Müdür Yardımcılığına ölü yıkayıcısı olan biri atandı" iddiasının doğru olmadığını belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 14:23, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 15:02
Bir TV programında, CHP Genel başkan yardımcısı, "TÜBİTAK Genel Müdür Yardımcılığına ölü yıkayıcısı olan biri atandı" iddiasında bulunmuştur.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaparak "TÜBİTAK Genel Müdür Yardımcılığına ölü yıkayıcısı olan biri atandı. TÜBİTAK'ın organizasyon şemasında 'Genel Müdür' veya 'Genel Müdür Yardımcısı' pozisyonu bulunmamaktadır. Benzer herhangi bir pozisyona iddia edilen meslekten biri atanmamıştır." dedi.
"TÜBİTAK Genel Müdür Yardımcılığına Ölü Yıkayıcısı Olan Biri Atandı" İddiası Doğru Değildir. pic.twitter.com/GqEJ72lX5UDezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 3, 2023