Adalet Bakanlığı'nın isteğe bağlı nakil duyurusu hakkaniyetsizlik içeriyor

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2023 tarihinde isteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin duyuru yayımlanmıştır. Yapılan duyuruyla, görev yaptığı mahalden farklı bir mahale naklen atanmak isteyenlerin taşıması gereken şartların neler olduğu, puanlama kriterleri ve görev yapılan yerlerin puanları açıklanmıştır.

Yardımcı yargı personeli hakkında tasarrufta bulunan kişiler hakim ve savcı kökenlidir. Dolayısıyla hakim ve savcı kökenli yöneticiler aldıkları kararlarla yardımcı yargı personelinin mağduriyetine sebep olabiliyor. Buradan hareketle; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 28 Nisan 2023 tarihli isteğe bağlı naklen atanma duyurusu ile aynı tarihte yayımlanan görevde yükselme sınavı duyurusu sonuçları itibarıyla yardımcı yargı personelinin mağduriyetine sebep olacak hususlar içermekte olup, bu husus işbu yazının konusu olmadığından kısaca değinilecek olup, akabinde yazının konusuna geçilecektir.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, önce isteğe bağlı naklen atanma taleplerini almalı, akabinde görevde yükselme sınavının duyurusunu yayımlamalıydı. Şöyle ki: Görevde yükselme sınavının tarihi açıklanmış, hangi mahallerde açık olduğu belirtilmemiştir. İsteğe bağlı naklen atanmak isteyenler, atandıkları yerde açık pozisyon olmaz ise görevde yükselme sınavına başvuramayacaktır. Tam tersi düşünüldüğünde ise, isteğe bağlı naklen atanmak istemeyenler görevde yükselme sınavına başvuruda bulunduklarında bu sefer görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı sayılmaları durumunda, atandıkları yerde 3 yıl çalışmadan başka bir yere atanma talebinde bulunamayacaktır. Bu husus; deveye boynunun neden eğri olduğunu sorduklarında, nerem doğru cevabını vermesini akla getirmektedir. Kısacası, yardımcı yargı personeli hakkında tasarrufta bulunacakların olduğu ortamda, yardımcı yargı personelinin de olması gerekir. Bu husus başka bir yazıda ayrıca irdelenecektir.

Konumuza gelecek olursak; Adalet Bakanlığı'nın yardımcı yargı personeli görev yaptığı mahalden farklı bir mahale atanmak istediğinde ne gibi zorluklar yaşadığı bu haber metninin yazarı tarafından daha önce bir çok kez gündeme getirilmiştir. İsteğe bağlı nakil çalışması ile personelin naklen atanmasında yaşadığı sorunlar kısmen çözüme kavuşmuş olmakla birlikte, naklen atanmada yaşanan sorunların bir kısmı halen devam etmektedir. Bu yazımızda, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan isteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin ilandaki hakkaniyetsizlikler irdelenecektir. Şöyle ki:

1) DUYURU EKİNDE YER ALAN PUAN TABLOSU DÜZELTİLMELİDİR.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan isteğe bağlı nakil çalışmasının ekinde yer alan puan tablosu isteğe bağlı nakil çalışmasından yararlanacakların bir yıl boyunca çalıştığında alacakları puan gösterilmiştir. Puan tablosu incelendiğinde iş yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerdeki personelin bir yıl boyunca çalıştığında alacağı puan 10 olarak belirlenmiş, iş yoğunluğunun fazla olmadığı küçük il veya ilçelere ise 10 puanın üzerinde puan belirlenmiştir. Bu puanlar belirlenmesinde il veya ilçenin iş durumu değil, gelişmişlik durumunun göz önünde bulundurulduğu anlaşılmaktadır. Puanlama sisteminin görev yapılan mahalin gelişmişlik durumuna göre değil, iş yoğunluğuna göre düzenlenmesi gerekmekte olup, puanlama sistemi bu haliyle hakkaniyetsizlik barındırmaktadır. İş yoğunluğunun fazla olmadığı ilçede görev yapmakla, iş yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi mahallerde görev yapmak arasında fark olmalıdır. İş yoğunluğunun fazla olduğu adliyede görev yapan personelin bir yıl çalıştığının karşılığı 10 puan değil, çalışma ve yaşam koşullarıyla örtüşür şekilde belirlenecek makul bir puan olmalıdır.

2) KADROLU PERSONELİN İSTEĞE BAĞLI NAKİL ÇALIŞMASINA İLİŞKİN GENEL İLKE VE ESASLAR HAKKANİYETE YARAŞIR ŞEKİLDE OLMALIDIR.

Mezkür ilanın ekinde yer alan Kadrolu Personelin İsteğe Bağlı Nakil Çalışmasına İlişin Genel İlke ve Esaslar incelendiğinde; İstanbul, Ankara, İzmir gibi iş yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde yaşayan personelin çalışma şartları göz önünde bulundurulmadan hazırlandığı anlaşılmaktadır. Adalet Bakanlığı'nın isteğe bağlı nakil çalışmasını hazırlarken, il veya ilçelerin gelişmişlik durumlarını göz önünde bulundurduğu, görev yapılan mahalin iş yoğunluğunu göz önünde bulundurmadığı mezkür ilanın ekinde yer alan puan tablosu incelendiğinde anlaşılmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi iş yoğunluğunun fazla olduğu mahallerde görev yapan yardımcı yargı personelinin, işlerin yoğun olduğu adliyelerden başka adliyelere gitmelerini önlemek için hakkaniyete uygun olmayan bu kriterleri düzeltmeli, yerine ülke sathında rotasyon uygulamasını başlatmalıdır.

3) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE GÖREV YAPAN YARDIMCI YARGI PERSONELİNİN BİR YIL ÇALIŞMIŞLIĞININ KARŞILIĞI 10 PUAN OLMAMALIDIR.

Bu satırları okuyanların malumu olacağı üzere; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hayat şartları her geçen gün zorlaşmakta, kiralar ve hayat pahalılığı her geçen gün artmaktadır. Yardımcı yargı personeli bir aylık kazancının neredeyse tamamına yakınını kira olarak ödemektedir. Eşi çalışıyor olsa da aldığı aylık kendisine yetmemektedir. Hal böyle olunca, büyükşehirlerde görev yapan personelin görev yaptığı adliyeden başka bir adliyeye naklen atanma talebinde bulunmaması saikiyle hazırlanan puan tablosunun büyükşehirlerdeki hayat şartlarının ve çalışma koşullarını dikkate alacak şekilde güncellenmesi gerekmektedir.

4) YARDIMCI YARGI PERSONELİNİ BU KADAR KASMAK YERİNE, ÜLKE SATHINDA ROTASYON ÇALIŞMA YAPILMALIDIR.

Memurlar.Net'te muhtelif tarihlerde Adalet Bakanlığı tarafından rotasyonun uygulanmasına yönelik bir çok haber yayımlamıştır. 8 Eylül 2011 tarihinde Tüm Adliyelerde Mutlaka Rotasyon Uygulanmalı! https://www.memurlar.net/haber/204451, 8 Kasım 2016 tarihinde; Adalet Bakanlığı Rotasyonu Ne Zaman Hayata Geçirecek? https://www.memurlar.net/haber/623396, 16 Şubat 2018 tarihinde Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlerinin rotasyonu Neden Uygulamaya Konmuyor? görüldüğü üzere, rotasyonun uygulanması için lazım gelen her türlü yazı yazılmış olmasına rağmen Adalet Bakanlığı: rotasyonu hayata geçirmeyip, büyükşehirlerde yaşayan personele adeta " ne halin varsa gör" anlamına gelecek şekilde uygulamalar tesis etmektedir.

SONUÇ YERİNE:

Öncelikle tüm adliyelerde komisyonlararası rotasyon başlatılmalıdır.

Büyükşehirlerde yaşayan yardımcı yargı personelinin bir yıl çalışmışlığının karşılığı 10 puan olmamalıdır. Puanlama sistemi değiştirilmeli, çalışma şartlarının yoğunluğu ve hayat şartlarının zorluğu dikkate alınarak puan belirlenmelidir. Eşlerin en kıdemsizine göre tesis edilen şartlar, eşlerin boşanmalarına sebep olacağı gözden uzak tutulmamalı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde görevli bürokratları, yardımcı yargı personeli hakkında tasarrufta bulunmadan önce konunun paydaşlarının da fikrini almalı, her şeyi kendilerinin bildiğini akla getirecek işlemler tesis etmemelidir. Bu haber metninin yazarı tarafından, daha önce yardımcı yargı personelinin karar alıcıların olduğu pozisyonda olmasına yönelik önerileri kapsayan haber metni yayımlanmıştır. https://www.memurlar.net/haber/794830/ Yazıda değinilen hususlar dikkate alınmalı ve yardımcı yargı personelinin karar alıcı pozisyonunda olması sağlanmalıdır.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp gerekli düzenlemelerin yapılması dileğiyle.

' ÇOTANAK '