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Sandık başında kalp krizinden 3 ölüm

Trabzon'da bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Giresun'da ise bir seçmen ve Rize'de sandık görevlisi olarak çalışan Şeref Kurt kalp krizi geçirerek yaşamlarını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 15:20, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 15:28
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Sandık başında kalp krizinden 3 ölüm

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşlı bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Derecik mahallesinde 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, Derecik Çevreli Camii Lokali'ndeki 1093 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi.

Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, ardından bir anda fenalaştı. Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken olay yerinde hayatını kaybetti.

Giresun'un Espiye ilçesinde ise 85 yaşındaki İbrahim Yıldız, Cibril mahalle odası 1019 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Yıldız, ardından bir anda fenalaştı. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine intikal eden sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız, hayatını kaybetti.

SANDIK GÖREVLİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Rize'nin Pazar ilçesinde sandık görevlisi olan Şeref Kurt, görev sırasında iken kalp krizi geçirdi. Kap krizi geçiren Kurt'un yanında bulunanlar 112 acil çağrı servisinde ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Kurt'a ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar devlet hastanesi götürüldü. Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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