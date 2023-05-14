İYİ Parti lideri Meral Akşener'den ilk açıklama
İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz. Sabaha kadar buradayız. Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 23:12, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 23:33
Akşener'in açıklaması şöyle:
Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz...
Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik.
Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz!
Sabaha kadar buradayız!
Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda!
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Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz...Meral Akşener (@meral_aksener) May 14, 2023
Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik.
Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz!
Sabaha kadar buradayız!
Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda!
KAZANIYORUZ! 🫶🏻️ https://t.co/XZ6ngoKqlC