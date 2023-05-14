İYİ Parti lideri Meral Akşener'den ilk açıklama

Akşener'in açıklaması şöyle:

Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz...

Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik.

Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz!

Sabaha kadar buradayız!

Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda!