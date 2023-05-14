Karamollaoğlu: Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Temel Karamollaoğlu, seçimlere ilişkin paylaşım yaptı.

Karamollaoğlu, açıklamasında, "Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar" dedi.