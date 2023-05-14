Karamollaoğlu: Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız" ve çağrı yaptı: "Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır!'
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 23:17, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 23:33
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Temel Karamollaoğlu, seçimlere ilişkin paylaşım yaptı.
Karamollaoğlu, açıklamasında, "Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den ilk açıklama
Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar.Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 14, 2023
Milletimiz müsterih olsun! Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız.
Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır!