Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2023' kitabını güncelledi

Ülke ve Dünya tarımına ilişkin en güncel ve en doğru rakamların yer aldığı kitapla ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, bu yıl beşincisini yayımladıkları 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2023' kitabıyla ilgili başta üyeleri olmak üzere herkesten çok olumlu dönüşler aldıklarını kaydetti.

Öztürk; "Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak; sektör çalışanları, yöneticileri ile ilgililerin veri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilk olarak 2019 yılında sektöre kazandırdığımız, ardından 2020, 2021 ve 2022 yıllarında verileri güncellediğimiz "Rakamlarla Tarım Sektörü" kitabımızın beşinci baskısını paylaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Önceki sayılarda var olan bilgilere sadık kalınarak hazırlanan yeni baskımızda gelen talepler de dikkate alınarak tarım alet ve makinelerine ilişkin veriler de bu yılki çalışmamıza ilave edildi.

Bilgi piramidinde dört katman bulunmaktadır. Bunlar aşağıdan yukarıya veri, düzeltilmiş veri, bilgi ve bilgelik/irfandır. Bilgi, nasılı bilmeye çalışırken bilgelik de nedenini bilmeye çalışır ve öngörüde bulunmayı hedefler. Çalışmamızda kullanıcılar için piramidin ilk iki katmanı sunulmaktadır. Diğer iki katman da istifade etmek isteyenlerin gayret ve hedefine göre şekillenecektir.

Stratejik önemini her geçen gün tüm dünyaya daha çok hissettiren tarım sektörüne ilişkin 2022 yılı verilerinin baz alındığı "Rakamlarla Tarım Sektörü 2023" kitabımızın hazırlanmasında emeği geçen, geri dönüş bildiren, katkı sunan herkese teşekkür ediyor, çalışmanın başta üyelerimiz, tarım çalışanları ile yöneticilerine ve tarım camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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