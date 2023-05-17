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Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı seçimi yapılıncaya kadar TBMM'de geçici başkanlık görevini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 07:48, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 07:50
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Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli olacak

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Oy sayma işleminin sona ermesi ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan % 49,5, Kemal Kılıçdaroğlu %44,9, Sinan Oğan ise %5,2 oy aldı. Adaylar %50 barajını aşamayınca Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Meclis Başkanlığı'na kimin geçeceği merak konusuydu. CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı seçimi yapılıncaya kadar geçici başkanlık görevini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüteceğini duyurdu.

"BU SÜRECİ DEVLET BEY İLE GEÇİRECEĞİZ"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçici olarak meclis başkanı olacağını belirten Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Meclis Başkanlığı için aklımda hafıza kayıtları olanlar bende kalsın ki arada biliyorsun geçici olarak bir meclis başkanı gelecek.

Şu anda en yaşlı isim olarak Devlet Bey ile bu süreci geçirmiş olacağız. Müsaadesiyle oldu. Hak onun. İnşallah hayırlısıyla bu adımı atmış olacağız. Devlet Bey'in o devlet anlayışı içindeki sükuneti ile atlatır, Meclis Başkanlığı seçimlerini de geçirmiş oluruz.

GEÇİCİ BAŞKAN NE YAPAR?

Geçici Başkan, yeni başkan seçimine kadar Meclis Başkanı yetkilerine sahip olur. Öte yandan yeni parlamentoda Devlet Bahçeli'nin yanı sıra en yaşlı üye olarak, aynı yıl doğumlu olan HDP Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ile CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de yer alacak.

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