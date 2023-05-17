Yine zırhlı araç 'kazası': 5 yaşındaki çocuk yaralı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı araç 5 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk yoğun bakıma alındı.
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 13:14, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 13:24
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oynayan 5 yaşındaki Y.Y. adlı çocuğu zırhlı araç çarptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan Y.Y.'nin bel kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
Y.Y.'nin iç kanama riskine karşı Elazığ'da özel bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Olaya dair konuşan Y.Y.'nin ailesi, olayın "kaza" olduğunu ve çocuklarının yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü aktardı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.