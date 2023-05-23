Erdoğan'dan video açıklaması: Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta düzenlediği mitingde konuştu. Dün katıldığı yayında, CHP'nin "Haydi" reklam filmine PKK elebaşı eklenen videoya ilişkin "5 saniyelik kıvrak zekanın ürünü" olduğunu söyledi.

Muhalefeti, görüntüler hakkında, "5 saniyelik video üzerinde arsızca tepiniyorlar" diye hedef alan Erdoğan, şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediler. Şimdi çıkmışlar bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar"