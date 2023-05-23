Erdoğan'dan video açıklaması: Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK elebaşı ile beraber gösterilen görüntüleri "gençlerin kıvrak zekası" olarak nitelendirerek, "Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü 5 saniyelik bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 20:17, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 20:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta düzenlediği mitingde konuştu. Dün katıldığı yayında, CHP'nin "Haydi" reklam filmine PKK elebaşı eklenen videoya ilişkin "5 saniyelik kıvrak zekanın ürünü" olduğunu söyledi.
Muhalefeti, görüntüler hakkında, "5 saniyelik video üzerinde arsızca tepiniyorlar" diye hedef alan Erdoğan, şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediler. Şimdi çıkmışlar bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar"