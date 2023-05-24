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2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

2022 yılında, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş kılavuzu ise 5 Nisan 2022 tarihinde yayınlanmış iken 20023 yılındaki sınav 03 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olmasına rağmen halen herhangi bir İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu halen yayınlanmamıştır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 14:00, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 09:03
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2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün İlköğretim ve ortaöğretim kuramlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin bursluluk hakkından faydalandırılması için yapılacak olan sınav Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Yılı Sınav Uygulama Takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2023/İOKBS 03 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Aynı sınav geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığının 2022 Yılı Sınav Uygulama Takvimine göre; 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Bursluluk hakkından faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuru ve sınav uygulama süreçleriyle ilgili iş ve işlemlerin açıklandığı "2022 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" 5 Nisan 2022 tarihinden itibaren https://odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Fakat bu yıl 2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu halen yayınlanmamıştır.

Sınav başvurusu yapılacağından İOKBS'ye başvuran öğrencilerin başvurularında; belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik edilmesi, başvuru şartları ve özellikle mali durum ile kontenjan türüyle ilgili belgelerin tam olup olmadığının okul müdürlüklerince kurulan komisyon aracılığı ile kontrol edilmesi, ayrıca "2023 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU"nun komisyon üyelerince de imzalandıktan sonra başvurunun okul müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanması gerektiğinden ayrıca okulların kapanmasına çok az bir zaman kaldığından 2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama kılavuzunun bir an önce yayımlanarak Sınav Uygulama Takvimine göre; merkezi sınav iş ve işlemlerinin herhangi bir aksaklığa meydan vermeden yürütülmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

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