İbrahim Kalın: Video kurgu ama unsurları gerçek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar... Ama montaj, ama şu, ama bu" dediği videonun "kurgu" olduğunu ancak "unsurlarının gerçek" olduğunu söyledi.

Habertürk yayınında konuşan Kalın, "Bir grup kıvrak zekalı gencin hazırladığı kısa bir video. Bunun bir araya getirildiği unsurlar gerçek. Videonun kendisi bir kurgu. Fakat asıl mesele burada bu açıklamaları PKK kadroları yaptı mı, yapmadı mı? Sormamız gereken asıl soru bu" dedi.

"1,5 aydır PKK kadrolarının ardı ardına sayın Kılıçdaroğlu'nun destek açıklamalarını biliyoruz. Yani birinci turda 14 Mayıs'a kadar onlarca açıklama yaptılar. Karayılan'ın, Duran Kalkan'ın ve diğerlerinin yaptığı açıklamalar var" ifadelerini kullanan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar Türk siyasetini dizayn etmeye çalışan bir terör örgütü. Şimdi sizinle ilgili böyle bir terör örgütü çıktı lehte, destek amaçlı vs. açıklamalar yaptı. Siz bundan doğal olarak rahatsız olursunuz. 'Siz kimsiniz' dersiniz. 'Siz kimsiniz de beni böyle konumlandırarak destek açıklaması yapıyorsunuz' vs. diye."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Şimdi bu konuda net bir tavır olmayınca, bakın birinci turda bunlarla ilgili bir şey duyduk mu biz? Bakın ben yine söylüyorum, Sayın Kemal Bey'in bunlardan rahatsız olduğundan eminim. Ama HDP ile kurdukları o ilişki, ittifak, ne derseniz ona, bundan dolayı bu konularda sessiz kalmak zorunda kaldı. Ben böyle okuyorum bunu" dedi. Kalın, "Bunu ifade etmesi gerekirdi birinci turda. Şimdi ediyor" diye ekledi.

Kılıçdaroğlu'ndan "montaj video" polemiğine yanıt: Allah'a sığınıyorum, bu kadar iftira cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı

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KILIÇDAROĞLU: CUMHURİYET TARİHİNDE OLMADI

Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise dün akşam bir kez daha Erdoğan'ı eleştirerek "Devletin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi nasıl sahtekarlık yapabilir. Allah'a sığınıyorum dedim ya. Bu kadar iftira, bu kadar nankörlük, bu kadar düzeysizlik Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı" dedi.

CHP lideri, "Keşke karşıma gelse de 'Yemin et' desem, 'Allah'a inanıyorsan yemin et' derdim. Sen nasıl ve hangi yüzle bu videoları çıkıp seçim meydanlarında gösteriyorsun ve bunların doğru olduğunu söylüyorsun" dedi. Kılıçdaroğlu, "Kandil'in anahtarı senin cebinde, telefonlar senin cebinde. Beni niye suçluyorsun, beni suçluyorsan karşıma çıkacaksın, erkek gibi çıkacaksın karşıma. Kendini erkek olarak görüyorsan, erkek olarak çıkacaksın karşıma. Ben de çıkacağım, hesaplaşacağız. Önüme koyacaksın videoları, ses kasetlerini. Nedir bu rezalet yahu? Biz bunu hiç düşünmedik? Çünkü Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişinin bu kadar alçalacağını hiç düşünmedik" diye konuştu.

ERDOĞAN: AMA MONTAJ, AMA ŞU, AMA BU

Erdoğan'ın önceki gün katıldığı TRT ortak yayınında gazeteci Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı'na "Konuşmanızda iki defa 'Bunlarla video çekmişler' dediniz. Ben onu tam anlayamadım. Yani kim, neyle video çekmiş?" diye sormuştu. Erdoğan ise Selvi'ye verdiği yanıtta, "Kılıçdaroğlu'nun, Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. 'Haydi, haydi, haydi' türü. Anladınız mı? Kandil'dekilerle bu şekilde, ama montaj, ama şu, ama bu... Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu sözlerine Twitter'dan"Montajcı sahtekar" diye yanıt vermişti.

Erdoğan, ilk tur öncesinde düzenlediği mitinglerde, Millet İttifakı'nın seçimler için yayımladığı "Haydi" isimli kampanya filmine montajla eklenen PKK görüntülerini izlettirmişti. Montajlanan videoda, Kılıçdaroğlu'nun arkasına Murat Karayılan dahil bazı PKK'lıların görüntüleri eklenmişti.

Kaynak: Haber Global