Tüm zamanların rekoru: Dolar 20.47 seviyesini gördü
Türk lirası ABD doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek, 20.47 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 08:33, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 09:10
Serbest piyasada haftalardır 20 TL'nin altında olan dolar/TL kuru, Kapalıçarşı'da seçim öncesi dönemde 23-24 TL'lere yaklaşan fiyatlar görülmüş, bankalararası piyasada da 22 TL'nin üzerinde işlemler gerçekleşiyordu.
Dün gece yarısı, serbest piyasada dolar 20.47 TL'yi geçti.
Saat 07.27 itibarıyla dolar 19.9988'den işlem görüyor. Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda.