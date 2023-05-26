LGS sınav giriş yerleri açıklandı

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

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