Özgür Özel: CHP'li vekil ve müşahit darp edildi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından 1. turda oyların tamamının Cumhur İttifakı ve adayı Recep Tayyip Erdoğan'a çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in ve sandık görevlilerinin darp edildiğini duyurdu.

"DARP EDİLDİ TELEFONU KIRILDI"

Köyde jandarma bulunduğunu ancak sayılarının yetersiz olduğunu vurgulayan Özgür Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

"İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı.

"JANDARMA YETERSİZ"

Köyde jandarma var ancak sayısı yeterli değil. Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın. Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yapın."

"YETKİLİLERİ UYARIYORUZ."

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı DA Ali Şeker'in darp edildikten sonraki fotoğrafını paylaşıp "Şanlıurfa Eyyübiye'de görevli vekilimiz @draliseker, Karaali Mahallesi 2165 numaralı sandıkta yaşanan usulsüzlüklere karşı çıktığı için bir grup tarafından darp edildi! Yetkilileri uyarıyoruz; sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın!" ifadelerini kullandı.

İLKER KILIÇASLAN