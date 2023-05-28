Şanlıurfa'da sandıkta 'toplu oy kullanımı' kavgası: 2 yaralı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylaması için Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda, toplu oy kullanılmak istendiği ileri sürüldü. Bu nedenle sandık başındaki müşahitler arasında tartışma çıktı.

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