Kaymakamlıktan 'CHP'li vekil darp edildi' iddiasına açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından 1. turda oyların tamamının Cumhur İttifakı ve adayı Recep Tayyip Erdoğan'a çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in ve sandık görevlilerinin darp edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Sosyal medyada da paylaşılan söz konusu olaya kolluk kuvvetlerimiz gerekli müdahalede bulunmuştur. Mahallemizde oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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