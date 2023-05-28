Kaymakamlıktan 'CHP'li vekil darp edildi' iddiasına açıklama
Akçakale Kaymakamlığı, kırsal Yazlıca Mahallesi'nde oy kullanma işleminin sorunsuz şekilde devam ettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 13:00, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 15:19
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yazlıca Mahallesi seçim çevresinde vatandaşlarla gözlemci sıfatıyla bölgede bulunan kişiler arasında "ufak çaplı tartışma" yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, "Sosyal medyada da paylaşılan söz konusu olaya kolluk kuvvetlerimiz gerekli müdahalede bulunmuştur. Mahallemizde oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından 1. turda oyların tamamının Cumhur İttifakı ve adayı Recep Tayyip Erdoğan'a çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in ve sandık görevlilerinin darp edildiğini duyurmuştu.Şanlıurfa'da sandıkta 'toplu oy kullanımı' kavgası: 2 yaralı