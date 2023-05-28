Şanlıurfa'da sandıkta 'toplu oy kullanımı' kavgası: 2 yaralı
Şanlıurfa'da sandıkta tolu oy kullanılmak istendiği iddiası üzerine çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 15:18, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 15:19
Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylaması için Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda, toplu oy kullanılmak istendiği ileri sürüldü. Bu nedenle sandık başındaki müşahitler arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokat kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 2 kişiden birinin burnu kırıldı.
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