AK Parti'li gençler, 'Erdoğan heykeli' için çimento torbaları bıraktı

AK Parti Bolu Gençlik Kolları, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde heykelini dikeceğini söylediğini hatırlatarak Belediye önüne çimento torbaları bıraktı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bolu Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak ve bir grup partili, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının yapıldığı 28 Mayıs akşamı Bolu Belediyesi binasının önüne 10 torba çimento götürdü.

Bayrak, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Tanju Özcan'a sesleniyorum. 1,5 ay önce 'Eğer Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilirse Bolu'nun en işlek yerine heykelini dikeceğim.' diye sözü vardı. Anadolu insanının tabiri vardır; erkek adam sözünü tutar, delikanlı adam sözünü tutar. Ben Tanju Özcan'a buradan diyorum ki ben yeri belirledim. Yetmez ama ben yeri belirledim heykeli dikmek de sana kaldı."