Dolar/TL, 20,78 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 20,7995'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 20,7800'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 22,1650'den, sterlin/TL yüzde 0,8 azalışla 25,7960'tan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 104,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,0670'ten alıcı buluyor.

Analistler, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına dair belirsizliklerin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını belirterek, bugün yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarı dün ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanırken, tasarının pazartesiye kadar Senato'dan geçmesi gerekiyor. Tasarının bugün Demokratların kontrolündeki Senato'dan geçebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in yaklaşan haziran toplantısında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini vurguladı.

Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 38'e gerilediğini anımsatarak, nihai faiz oranının yüzde 85 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde olacağının öngörüldüğünü söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.