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Şarkıcı Hadise'den 3 sunucuya tazminat davası

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 3 program sunucusuna ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 16:10, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 16:10
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Şarkıcı Hadise'den 3 sunucuya tazminat davası

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu, ayrıca onur, şeref ve saygınlığını zedeledikleri iddiasıyla program sunucuları Bircan Bali, Seren Serengil, Arto ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, ''Davalılar Bircan Bali, Arto olarak tanınan Harutyan Dalga ve Seren Serengil, davalı kanalda yayınlanan programda yorumcudurlar. Tarafların gazeteci olmadığı, hayatlarının hiçbir aşamasında magazin muhabirliği dahi yapmadıkları, basın mensubu da olmadıkları öncelikle vurgulanması gereken hususlardır. Davalılar her gün müvekkilin kişilik haklarına saldırarak Reza Zarrab ile birlikte olduğunu, Zarrab ile güncel olmayan haberleri, müvekkille ilgili her güncel habere sokuşturarak adeta konuyu sıcak tutmaya çalışmakta, bu konu ile müvekkilin toplumdaki itibarını ve marka değerini zedelemeye çalışmakta ve bu konuda ellerinde delil olduğunu, bu delilleri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek şantaj yapmaktadırlar'' ifadelerine yer verildi.

''Davalılar müvekkilin şeref, mesleki kariyeri ve itibarına sistematik bir şekilde saldırıda bulunmuşlardır''

Davalıların iki yıldır müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ve özel hayatına tecavüz ettiğini dava dilekçesinde anlatan davacı Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Türkiye'de bir pop star, ulusal kanalda her gün şantaj ve tehdide maruz kalmaktadır. 'Skandallar kraliçesi', 'metres', 'vergi kaçakçısı' ve daha birçok korkunç sıfat ile basın ve ifade özgürlüğüne ters düşecek yakıştırmalarla anılan müvekkili toplum, elleri cebinde uzaktan izlemektedir. Bu tecavüzün mahkemece durdurulmasını istiyoruz. Davalılar müvekkilin şeref, mesleki kariyeri ve itibarına sistematik bir şekilde saldırıda bulunmuşlardır. Müvekkilin yapmakta olduğu iş nedeniyle çalıştığı kurumlar, iş anlaşmaları, toplum ve ailesi nezdinde sahip olduğu itibar ve saygınlığı zarar gördüğünden 50 bin liralık manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Duruşma görüldü, tanık dinletme talebi reddedildi

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında davacı Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu ile davalı avukatları hazır bulundu. Mahkeme, davalı tarafın tanık dinletme talebinin reddine ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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