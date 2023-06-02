Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Maliye ve Hazine eski Bakanı Mehmet Şimşek'le geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmenin ayrıntıları netleşmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre Mehmet Şimşek'in görüşmeye hazırlıklı gittiği, Türkiye'nin ekonomik tablosuna ilişkin kapsamlı bir sunum yaptığı belirtildi. Şimşek'in 2,5 saat süren sunumunda Erdoğan'a, mevcut ekonomik programın küresel ekonomik gelişmeler de dikkate alınarak revize edilmesi gerektiğini anlattığı öğrenildi.

Şimşek'in "Yeni bir finans politikası ve yönetimi şart. Ayrıca faiz politikaları konusunda toleranslı davranmak lazım. 'Faiz yüzde 8,5' demenin bir anlamı yok. Çünkü bankalardaki faizler bu oranın çok çok üzerinde. O nedenle, gerçekçi davranmalıyız.

YÜCEL KAYAOĞLU-