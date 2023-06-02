Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor

Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinde yeniden seçilmesinin ardından gözler kabineye çevrildi.

Erdoğan'ın cumartesi günü saat 22.00'de açıklayacağı listede ekonomi yönetimine ilişkin sürpriz isimlerin yer alması bekleniyor.

Haberler.com'un haberine göre; Mehmet Şimşek'in kendisine yapılan teklifi kabul ettiği ve ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacağı ifade ediliyor.

Cevdet Yılmaz'ın ismi bakanlık için geçiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ise ikiye ayrılması beklentisi güçlenirken, bu bakanlıklardan birisinin başına ise gelebilecek isim olarak Cevdet Yılmaz'ın adının geçtiği öğrenildi.

Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor

Öte yandan Şimşek'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemediğini öne süren gazeteci İsmail Saymaz, yerine düşünülen isimlerin de Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar olduğunu aktardı.