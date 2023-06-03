Yeni Kabine'de bakanlar belli olmaya başlandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bugün Meclis'te yemin ettikten sonra akşam saatlerinde Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıklayacak. Kulislerde yeni bakanlık dağılımına ilişkin olarak çok sayıda isim konuşuluyor. Eski Kabine'den 3 isim görevlerine devam edecek. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Savunma Bakanı, İstanubl Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanı oluyor. Kabine'ye girecek isimlere telefon edilip Ankara'da olmaları istendi.

Dün akşam telefonda 'Bakan oldunuz' dendi

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Twitter hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımlara göre, "Dışişleri Bakanlığı için Hakan Fidan'a, İçişleri için Ali Yerlikaya'ya, Sanayi ve Teknoloji için Fatih Kacır'a, Gençlik ve Spor için Osman Aşkın Bak'a dün akşam telefon gitti... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve devam edecek..."

İstanbul Valisi, İçişleri Bakanı oluyor

Gazeteci Candaş Tolga Işık da yeni Kabine üyeleriyle ilgili şu paylaşımları yaptı:

- İbrahim Kalın yeni MİT müsteşarı oldu.

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni İçişleri Bakanı

- MİT Müsteşarı Hakan Fidan yeni Dışişleri Bakanı...

- Eski kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yeni kabinede de devam ediyor.

Şehircilik Bakanlığı Konya'da kalıyor

- Mehmet Şimşek ekonominin başına geçiyor Maliye Bakanı olarak...

- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanı...

- Ulaştırma Bakanı ise Hayri Baraçlı...

Genelkurmay Başkanı Güler bakan oluyor

- Fatih Kacır, Bilim ve Sanayi Bakanı....

- Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de Milli Savunma Bakanı oluyor...

- Fuat Oktay ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Kabine'de devam ediyor...