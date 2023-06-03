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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 23:32, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 23:52
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İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede İçişleri Bakanı olan Yerlikaya, 11 Ekim 1968'de Konya'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamlayan Yerlikaya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.

1990'da kaymakam adayı olan Yerlikaya, Kayseri'nin Felahiye Şanlıurfa'nın Hilvan ve Yozgat'ın Sarıkaya ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine 2003'te, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine 2004'te atanan Yerlikaya, 2007-2018'de Şırnak, Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

İstanbul Valiliği'ne 26 Ekim 2018'de atanan Yerlikaya, evli ve 4 çocuk babası.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi açıkladı

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