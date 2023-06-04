Aksaray'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralanan Dinemi G. ve otomobilde bulunan Aysel G, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada sürücü Seyit Ali Tarhan ile otomobilde bulunan kardeşi Adem Tarhan (63) ve eşi Meryem Tarhan (56) olay yerinde yaşamını yitirdi.

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