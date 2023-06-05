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İçişleri Bakanlığı'nın idare mahkemesi kararlarını uygulaması bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den ihraç olan kamu personelinin açtığı idari davalarda, personel lehine çıkan kararları uygulamamıştı. Yeni dönemde idare mahkemesi kararlarının uygulanması bekleniyor

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 12:38, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 00:41
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İçişleri Bakanlığı'nın idare mahkemesi kararlarını uygulaması bekleniyor

15 Temmuz 2016 yılındaki FETÖ darbesi sonrasında 125 bine yakın kamu personeli ihraç edildi. OHAL Komisyonu, ihraç edilen personelin görev dönme başvurularının yüzde 14'ünü olumlu cevapladı.

OHAL Komisyonunun göreve dönüş talebini reddettiği personel ise idare mahkemelerinde dava açtı.

İdare mahkemelerinde bazı davalarda, ihraç edilen personel lehine kararlar çıktı. Bu kararların büyük bir kısmı kamu kurumlarınca yerine getirildi. Yerine getiren kurumlar arasında Milli Savunma Bakanlığı gibi kurumlar da bulunuyordu.

Ancak, İçişleri Bakanlığı, idare mahkemelerinin dava açan personel lehine verdiği kararları uygulamadı. 375 sayılı KHK'da, görevine iade edilen personelin, kamu kurumlarında kurulacak akademilerde göreve başlamasına imkan tanınmış olmasına rağmen İçişleri Bakanlığı bu imkanı da kullanmadı ve lehine karar çıkan personeli işe başlatmadı.

İçişleri Bakanlığına yeni atanan Ali Yerlikaya, devir teslim töreni sırasında yaptığı açıklamada "Hukuk ve insan haklarından asla taviz verilmeyecek" diyerek önemli bir vurgu yapmıştır.

Mahkemelerden olumlu karar almış kamu personeli, İçişleri Bakanlığından göreve dönüşü beklemektedir.

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