CHP Sözcüsü Öztrak açıkladı: Kongre süreci başladı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, dün atanan MYK'nin ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirterek, yeni MYK'nin alanlarında uzman, önemli başarılara imza atmış, yaş ortalaması 49 olan isimlerden oluştuğunu ifade etti.

Öztrak, MYK toplantısına katılma hakkına sahip Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile dört grup yöneticisi arasında yedi kadın bulunduğunu söyledi.

Hükümetin devletin tüm imkanlarını ve gücünü bu seçimleri kazanmak için pervasızca kullandığını öne süren Öztrak, "Cumhuriyet tarihinin en adaletsiz seçimi yaşandı. Anayasa'ya göre milletvekili olamayan bakanlar, milletvekili adayı yapılarak seçim sürecine dahil edildi. Bakanlıkların imkanları, seçim kazanmak için seferber edildi." diye konuştu.

Seçim sürecinde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ve CHP'nin çok çalıştığını ifade eden Öztrak, her iki seçmenden birinin oyunu Kılıçdaroğlu'na verdiğini, 25 milyon 504 bin 724 vatandaşın oyunun alındığını kaydetti.

Öztrak, şöyle devam etti:

"Ancak istediğimiz sonuca ulaşamadık. Ama yılgınlığa, umutsuzluğa kapılmadan bize oy veren 25,5 milyon yurttaşımız başta olmak üzere, tüm yurttaşlarımızın hakkına, hukukuna sahip çıkacağız. CHP bir asırdır süren, demokrasi, hak, hukuk ve adalet mücadelesine devam edecek. Biz bölen değil, birleştiren olacağız. Bugün bizler için Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki 8. gün değil, yerel seçim sürecinin 8. günüdür. Son seçimden bu yana geçen sürede; hem geçen seçimle ilgili öz eleştirilerimize devam ediyor hem de yaklaşan yerel seçime hazırlıklarımızı başlatıyoruz. Bu çerçevede, Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında, kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik.

Ayrıca tüzüğümüzün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dönük, örgütümüzün taleplerini dikkate alacak bir komisyonun kurulmasına da karar verdik. Örgütlerimizin yenilenerek, tazelenerek, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, kırmadan, dökmeden, güçlenerek, partimize yerel yönetim seçimlerinde büyük bir başarı yaşatması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz."

- "Haziranda gaz fiyatları eski seviyesine çıkacak"

Öztrak, 14 Mayıs seçimlerinden bu yana Türk lirasının dolar karşısında yüzde 9 değer kaybettiğini, seçimin ardından zam yağmurunun başladığını söyleyerek, son bir yılda dana etinin yüzde 137, kuzu etinin yüzde 111, kuru fasulyenin yüzde 93, kuru soğanın yüzde 92, beyaz peynirin yüzde 92, nohutun yüzde 83 zamlandığını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle dünyada gıda fiyatlarının tarihi zirvesine çıktığını dile getiren Öztrak, o günden bu yana dünyada gıda fiyatları yüzde 22 düşerken Türkiye'de yüzde 75 arttığını belirtti.

Öztrak, "Ülkemizde gıda fiyatları, 2020'nin ağustos ayından bu yana 33 aydır kesintisiz artıyor. Bunu 'Dünyada da böyle' diyerek izah etmek mümkün değil." dedi.

TÜİK'in dün açıklanan rakamlarına göre mayısta aylık tüketici enflasyonunun yüzde 0,04 olduğunu aktaran Öztrak, seçim döneminde doğal gazın bedava verilmesinin mayıs ayında enflasyonu 3 puan civarında düşürdüğünü ifade etti.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Ama bedava doğal gaz verilmesi süreci haziran ayında tekrarlanmayacak. Dolayısıyla haziranda gaz fiyatları eski seviyesine çıkacak. O zaman enflasyon yeniden artacak. Nitekim TÜİK'in makyajlı mayıs enflasyonu 'sıfır' fiyatlı doğal gazla düşerken enflasyonun önümüzdeki dönem eğilimini gösteren çekirdek enflasyon verileri hız kesmeden artmaya devam ediyor.

Önümüzdeki ay diğer tüm mal ve hizmetlerin fiyatı sabit kalsa bile sadece evlerde kullanılan doğal gazın fiyatı eski seviyesine döneceği için enflasyon 3 puana yakın yükselecek. Tabii seçim nedeniyle azdırılan iç talep ve Türk lirasındaki değer kaybı da dikkate alındığında haziran enflasyonu geçtiğimiz yılın rekor kıran haziran enflasyonuyla yarışacak."

Enflasyon ve hayat pahalılığının ekonomideki en önemli sorun olmaya devam edeceğini savunan Öztrak, yeni ekonomi yönetiminin ilk Merkez Bankası toplantısında vereceği faiz kararıyla sınanacağını belirtti.

Seçimin ardından siyasette, hukuk devletinde ve içtimai hayatta yaşananların da gelecek dönemin çok kolay olmayacağını gösterdiğini dile getiren Öztrak, Türkiye İşçi Partisinin seçilmiş milletvekili Can Atalay'ın hala tahliye edilmediğini ifade etti.

Hükümetin "vesayet düzeni" görüntüsü veren uygulamaları hayata geçirdiğini ileri süren Öztrak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına, Milli Savunma Bakanlığına, Genelkurmay Başkanlığına yapılan atamaları eleştirdi.

Bu ülkenin gençlerine, vatandaşlarına her türlü imkanı sağlayabilecek olanaklara sahip olduğunu, bunun için tek ihtiyacın doğruları yapan bir yönetim olduğunu dile getiren Öztrak, "Hiç unutmayalım bu ülkede her iki seçmenden biri muhalefeti, yani bizi destekledi. Bu desteği Erdoğan'ın girişimlerine rağmen bir arada tutmak bizim boynumuzun borcudur." diye konuştu.

- "CHP bir çadır partisi değildir"

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Öztark, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına göre istifa etmeyi düşünüyor mu? Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı yaşandığı iddia ediliyor. Kurultay tarihi netleşti mi?" sorularına şu yanıtı verdi:

"CHP bir çadır partisi değildir. Dünyada gerçekten eşine az rastlanır bir maziye sahip olan asırlık bir partidir. Yerleşik usullere sahiptir ve bu partide kimse tek başına aklına estiği gibi karar alamaz. Bütün kararlar partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır. Bizi başka partilerle karıştırmayın. Genel Başkanımız, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarıyla, partimizin il ve ilçe başkanlarıyla, örgütümüzün kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla, tüm seçilmişlerimizle, örgütümüzle sorunlar, meseleler hakkında istişarelerde bulunur. Bu istişarelerden farklı sonuçlar çıkarmaya çalışmamak gerekir. Bugün kongreler takvimini başlatma kararını aldık. Yasal asgari süreler dikkate alınarak bu takvimi en hızlı şekilde tamamlayacağız."

"CHP'ye oy veren ya da Millet İttifakı'na bu seçimlerde oy veren seçmenlerle CHP arasında bir kopukluk, küskünlük olduğuna yönelik genel bir izlenim var. Bu kopukluğu gidermeye yönelik CHP'nin atacağı bir adım olacak mı?" sorusu üzerine Öztrak, "Kongreler takvimimizi, yani parti örgütlerinin yenilenme takvimini başlattık. Kimsenin karamsar olmasına gerek yok. Çünkü sonuç itibarıyla baktığınız zaman 25 milyon seçmen, yani Türkiye'deki her iki seçmenden biri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiş, muhalefete oy vermiş. Bu tabii ki oldukça önemli bir kazanım ve bu kazanımı muhafaza etmek zorundayız. Önümüzdeki seçimlerde hedefe ulaşamamanın getirdiği sıkıntıları hızla aşabileceğimizi düşünüyorum." cevabını verdi.

"CHP olarak öz eleştiriniz nedir?" sorusuna karşılık Öztrak, "Öz eleştiri ve buna dair tespitler süreci devam ediyor. Hatta geçen gün Parti Meclisimizde bunun detaylı bir şekilde sürdürülmesi konusunda da karar aldık ve bununla ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bunu önümüzdeki dönemde daha detaylı bir şekilde açıklama imkanını bulacağımızı düşünüyorum. Ama ilk tespitlerimiz çerçevesinde gerekenleri yapmaya başladık." diye konuştu.

Kongrenin ne zaman olacağına ilişkin bir soruya da Öztrak, "Mevzuattaki asgari sürelere uyarak en hızlı şekilde kongreler takvimimizi tamamlayacağız. Yani bu ekim olur, ekim ortası olur. Bakalım ona göre hızla yöneteceğiz ama yolda yürürken bir bakalım." yanıtını verdi.