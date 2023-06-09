Uşak'ta gıda zehirlenmesi sonrası tedavisi yapılan 6 kadın ve 24 çocuk taburcu edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan kadın ve çocukların dün yedikleri öğle yemeği sonucu gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, saat 14.00 itibarıyla tedavi altına alınanların sağlık durumlarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle başvurusu yapılan 6 kadın, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Aynı sağlık sorunları nedeniyle toplam 34 çocuğumuz için de acil birimlerine başvurulmuş olup, 24 çocuğumuz tedavisinin ardından taburcu edilmiş, 10 çocuğumuzun tedavilerine hastanede devam edilmektedir.

Kuruluşlarımıza yemek temini sağlayan firma ile yapılan sözleşme askıya alınmıştır. Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma devam etmektedir."