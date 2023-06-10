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Vali Şahin ve Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'ndan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamanın dinamit lokumu hazırlama bölümünde meydana geldiğini belirterek, "Teknik arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre kimyasal tepkimeden kaynaklandığı değerlendiriliyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 12:09, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 12:16
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Vali Şahin ve Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'ndan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama

Ankara Valisi Şahin ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, 5 işçinin şehit olduğu patlama sonrası MKE'ye ait Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından fabrika önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şahin, patlamanın saat 8.44 sıralarında dinamit lokumu hazırlama bölümünde meydana geldiğini belirterek, "Teknik arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre kimyasal tepkimeden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş ve orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etmiştir." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Şahin, "Burada çalışan bütün arkadaşlarımıza, ülkemize ve Ankara'ya geçmiş olsun. Şu anda Cumhuriyet savcılarımız konuyu inceliyorlar. Gerek otopsi gerekse diğer teknik çalışmalar, Cumhuriyet savcılarımızın koordinesinde yürütülüyor. Daha geniş ve detaylı açıklamayı daha teknik ve net bilgiler geldikten sonra sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

Gazetecilerin olay yerinde göçük altında başka çalışan bulunup bulunmadığı sorusuna Şahin, "Göçük altında çalışan 5 kişi vardı ve tamamına ulaşıldı. Şu anda Cumhuriyet savcılarının incelemeleri devam ediyor. Başka yaralı yok, orada çalışan 5 işçimizin vefat ettiğini biliyoruz." yanıtını verdi.

Sabotaj ihtimali olup olmadığı yönündeki soruya da Vali Şahin, şu cevabı verdi:

"Şu anda ilk değerlendirmelerde, kimyasal tepkime neticesinde olduğuna dair arkadaşlarımızın kanaatleri var ama tabii Cumhuriyet savcılarımız bunu detaylı inceliyorlar. Diğer konularda, teknik konularda inceleme çalışmaları da bir taraftan devam ediyor."

- Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burası patlayıcı üretimiyle ilgili bir tesisimiz ve bu tip patlamalar göz önüne alınarak birbirlerini etkilemesin diye çok yayılmış. Patlama olan yer de çok küçük bir bina. Kamera kayıtlarından baktığımızda da patlama anına kadar hiç olağanüstü bir şey yok. İşçilerimiz normal faaliyetlerini yapıyorlar ve patlama aniden oluşuyor. Sayın Valimin de dediği gibi Cumhuriyet savcılarımız görevlerinin başında. Sayın Bakanımız Hatay'dalardı, onlar da geri geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden çalışanların deneyimsiz olduğu yönündeki iddiaya ilişkin bir soru üzerine Kavaklıoğlu, "Sürekli çalışan bir fabrika burası, birdenbire çalışan bir yer değil. Yeni işçi alınmış olabilir ama eskiden beri çalışan bir fabrikamız burası, öyle tecrübesiz insanların çalışacağı bir yer değil. Üretimin bir parçası burası." diye konuştu.

Diğer birimlerde çalışanların tedbir amaçlı tahliye edilip edilmediği sorusu üzerine Kavaklıoğlu, fabrikadaki birimlerin birbirinden mesafeli yerlerde olduğunu, patlamanın gerçekleştiği yerin de çok uzakta bulunduğunu söyledi.

MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

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